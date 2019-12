Aktuelles

Fu­sion der Kran­ken­häu­ser Kirch­dorf und Steyr

KIRCHDORF/STEYR. Noch knapp zwei Wochen, dann ist es so weit: Um Schlag Mitternacht beginnt ab 1. Jänner 2020 die Ära des neuen Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Kirchdorf Steyr. Um für das große Finale gerüstet zu sein, bereiten sich beide Kliniken bereits seit Wochen vor..



Nach über einem Jahr intensiver Planungsarbeit in den verschiedenen Projektgruppen

verschmelzen in der Silvesternacht das Klinikum Kirchdorf und das Klinikum Steyr zum

gemeinsamen Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr mit insgesamt 860 Betten.

Pro Jahr werden künftig 50.000 PatientInnen stationär und rund 415.000 ambulant behandelt,

sowie etwa 1.700 Kinder geboren.



„Das neue Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr mit seinen zwei Standorten ist für die

Versorgung von rund 153.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Mit 2.600

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es außerdem einer der größten Arbeitgeber in der

Region“, zeigt sich Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin

Mag.a Christine Haberlander stolz und ergänzt: „In der letzten heißen Phase vor der

Zusammenführung möchte ich daher nochmals die Gelegenheit nutzen und mich bei den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich bedanken. Nur durch ihr großartiges

Engagement und ihr Zutun geht das Projekt nun erfolgreich in die Zielgerade.“



Das Beste aus beiden Häusern

„Mit der Fusion gehen wir einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft. Ein modernes Klinikum an

zwei Standorten, wo Spezialistinnen und Spezialisten Hand in Hand arbeiten, kann

Spitzenmedizin bieten und gleichzeitig der wohnortnahe Gesundheitsversorger bleiben“,

unterstreicht die neue Kollegiale Führung einstimmig.

Während alle Bereiche schon bestens auf die Silvesternacht und die Zeit danach vorbereitet

sind, gilt es in der kommenden Zeit eine gemeinsame Unternehmenskultur zu entwickeln.

Hierzu die Kollegiale Führung: „So soll im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr

einerseits das WIR gelebt werden, andererseits soll aber auch die bisherige individuelle Kultur

jedes Hauses seinen Platz haben. Mit 1. Jänner 2020 ist das Projekt keineswegs beendet,

vielmehr starten wir in eine neue, gemeinsame Ära.“