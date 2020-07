Aktuelles

Sommerbetreuung in OÖ: Es ist fünf vor zwölf!

STEYR. „Die Sommerferien stehen vor der Tür. Viele Eltern wissen noch immer nicht, wie und wo sie ihre Kinder im Sommer unterbringen“, spricht ÖGB-Steyr-Frauenvorsitzende Barbara Bichler die ungelöste Betreuungssituation an, mit der viele Eltern zurechtkommen müssen ...

Betreuungssituation für viele Eltern unklar

Es sei in vielen Gemeinden nach wie vor völlig unklar, wie die Sommerbetreuung organisiert wird, weil Haberlander die Gemeinden und damit die Eltern im Regen stehen lasse. „Für die Gemeinden gibt es nicht genug finanzielle Unterstützung, aber sie sollen dafür sorgen, dass es Betreuungsplätze gibt. Damit macht es sich die Landeshauptmann-Stellvertreterin ein wenig zu einfach“, ärgert sich Bichler. Bereits vor Monaten wurden von den ÖGB-Frauen klare Vorgaben des Landes, finanzielle Unterstützung für die Gemeinden und Planbarkeit bei der Sommerbetreuung gefordert.



ÖGB-Frauen wollen leistbare, flächendeckende Sommerbetreuung

„Durchschnittlich 20 Tage waren die Kindergärten und Krabbelstuben in den letzten Jahren im Sommer geschlossen. Das wird sich mit einer kleinen Aufstockung des Budgets für Saisoneinrichtungen nicht lösen lassen. Von Volksschulkindern ohne Sommerbetreuung reden wir da noch gar nicht“, meint Bichler. Die ÖGB-Frauen fordern flächendeckende, leistbare Sommerbetreuung und vor allem mehr Tempo von Haberlander: „Das Land Oberösterreich muss rasch Geld in die Hand nehmen, um es Gemeinden zu ermöglichen, die Sommerpause in den Kindergärten und Krabbelstuben heuer ausfallen zu lassen und Betreuung für Volksschulkinder zu schaffen. Eltern müssen wissen, ob sie sich auf ein Betreuungsnetz verlassen können“, drängt die ÖGB-Steyr-Frauenvorsitzende.



Zu vergessen sei aber auch nicht, dass dafür viel mehr Personal nötig ist. „Es ist nicht machbar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ohnehin bereits in den Einrichtungen arbeiten, einfach so diese zusätzlichen Öffnungszeiten abdecken. Man muss auch berücksichtigen, dass diese größtenteils selbst Mütter und Väter sind, die gerade in den Sommermonaten ihre Urlaube aufbrauchen möchten“, gibt Bichler zu bedenken.