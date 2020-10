Aktuelles

Deadline Deal: Sahanek zu Vorwärts

STEYR. In der Defensive variabel einsetzbar, bei Rekordmeister Rapid Wien das Handwerk gelernt und der unbedingte Wille sich in Österreich durchzusetzen - Das waren gute Argumente für die Verantwortlichen des SK Vorwärts ...

... am letzten Transfertag doch nochmal tätig zu werden, um auch der Verletzungspause von Alberto Prada entgegenzuwirken. Paul Sahanek, zuletzt in der Regionalliga Nordost in Deutschland beim ZFC Meuselwitz aktiv, verstärkt die Defensive.



Legionär Sahanek bis 2021 beim SK Vorwärts

Der gelernte Innenverteidiger durchlief bei Rapid Wien sämtliche Jugendmannschaften, meist als Kapitän, bis ihm der Sprung aus der 2. Mannschaft zu den Profis verwehrt blieb. Dort wurde der schnelle Spieler auch auf die rechte Abwehrposition umgeschult. In der laufenden Saison 2018/2019 entschied sich der Wiener für den Sprung ins Ausland und heuerte beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz, mit Osten Deutschlands, an. Nach 1.5 Jahren im Ausland möchte Sahanek nun auch in Österreich auf sich aufmerksam machen und schließt sich dem SK Vorwärts bis Saisonende an, wo er die Rückennummer 16 tragen wird.



„Die Stadt Steyr hat einen ganz besonderen Charme. Für mich zählt der SKV zu den besondersten Vereinen in Österreich, mit diesen Fans, auch wenn zurzeit nicht alle kommen dürfen durch Corona freue ich mich riesig das erste Mal in diesem Stadion zu spielen!“, begründet Sahanek seinen Wechsel zum SK Vorwärts und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben, „Ich glaube das Wichtigste ist der Zusammenhalt und ich möchte meine Erfahrung aus der Zeit in Wien und ebenso aus Deutschland sofort einbringen und der Mannschaft helfen alle Ziele zu erreichen. Persönlich möchte ich dem Verein mit Leistung das Vertrauen, dass sie mir schenken, zurückgeben!“



„Durch die Verletzung von Alberto Prada sahen wir Handlungsbedarf in der Innenverteidigung und so wurden wir letztlich auf Paul Sahanek aufmerksam, der über eine sehr gute Ausbildung verfügt und als Typ, trotz seinen jungen Jahren, sicherlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist. Da er nun längere Zeit keine Spiele absolviert hat, werden wir ihn behutsam an die Vollbelastung heranführen, sind aber positiv, dass er uns rasch helfen wird können“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter des SK Vorwärts.



„Damit haben wir unsere Transferaktivitäten abgeschlossen und es freut mich, dass wir einen deutlich jüngeren und deutlich regionaleren Kader zur Verfügung haben, der über die notwendige Qualität verfügt, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen, verfügt,“ führt Tröscher weiter aus.

Foto © SKV