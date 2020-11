Aktuelles

Kunst im öffentlichen Raum: Steyrer Kunstbus im Gedenken an Marlen Haushofer

STEYR. Anlässlich des Gedenkjahres für Marlen Haushofer (50. Todestag und 100. Geburtstag) wurde nun ein Kunstbus ins Leben gerufen. Er zeigt die Schriftstellerin und Autorin so berühmter Werke wie „Die Wand“, „Wir töten Stella“ oder ...

... „Die Mansarde“ und auch ein Zitat von ihr: „Ich möchte wissen, wo ich hingekommen bin“.



Die Stadtbetriebe Steyr konnten für die künstlerische Gestaltung des Busses die in Linz geborene und in Steyr lebende Bernadette Huber gewinnen, die u.a. sowohl Erfahrung mit Kunst im öffentlichen Raum wie auch Kunst am Bau hat.



Sie beschäftigt sich u.a. auch mit künstlerischer Fotografie, Installationen und Videokunst. Bernadette Hubers Aufstellungstätigkeit reicht vom Belvedere Wien über das Forum Frohner in Krems bis zum Egon Schiele Art Centrum in Krumlov.



Der Marlen Haushofer gewidmete Kunstbus wird vorwiegend auf der Linie 5 Gleink zum Einsatz kommen. Auf dieser Linie werden nun zwei Stadtbusse montags bis freitags im Halbstundentakt unterwegs sein, am Samstag im Stundentakt, an Sonn- und Feiertagen fährt – wie bisher – kein Bus. Die Fahrtstrecke der Linie Gleink startet zu jeder halben und vollen Stunde am Busbahnhof.



Als Vorsitzende des Steyrer Kulturausschusses und Aufsichtsratmitglied der Stadtbetriebe Steyr freut mich dieser Kunstbus für Marlen Haushofer als Beispiel für Kunst im öffentlichen Raum natürlich besonders!



Fotos © Peter Röck

Willi Hauser und Bernadette Huber