Aktuelles

Spatenstich für Gebäudetechnikspezialist im Stadtgut Steyr

STEYR. Im Beisein von Prominenz aus Politik und Wirtschaft fand am 16. Juni 2021 der Spatenstich von Gebatech im Stadtgut Steyr statt. Das Unternehmen wird sich in Zone E auf einem Grundstück von 1.340 m² ansiedeln. ...

„Das Stadtgutareal ist für uns ein sehr attraktiver Standort, weil nicht nur die Infrastruktur geboten wird, sondern es auch das am nächsten liegende Gewerbegebiet mit freier Anbindungen an die Autobahn ist -ein großer Vorteil für den Kundendienst“, ist Geschäftsführer Thomas Gruber von seiner Standortwahl überzeugt. Er freut sich auf die geplante Übersiedelung und sieht dieser optimistisch entgegen. „Unser Ziel ist es, bereits Mitte September im Stadtgut zu sein, gut möglich, dass der Teilbetrieb hier früher startet.“



"Mit der Firma Gebatech GmbH siedelt sich ein weiteres junges, innovatives Unternehmen im Stadtgut Steyr an. Ein Beweis mehr, wie attraktiv das Stadtgut als Ansiedlungsknoten für Unternehmen der verschiedensten Branchen ist. Ich wünsche dem Team um Thomas Gruber alles Gute und den bestmöglichen wirtschaftlichen Erfolg", gratuliert Bürgermeister Gerald Hackl anlässlich des Spatenstichs.



„Wir sind Technik“ lautet der Slogan der Firma Gebatech. „Mit diesem Motto passt das Unternehmen ganz hervorragend in das innovative Umfeld des Steyrer Wirtschaftsparks. Wir freuen uns sehr, dass Thomas Gruber in diesen Zeiten ein neues Vorhaben wagt, sich vergrößert und einen Neubau startet, dabei aber in Steyr bleiben möchte und die gute Infrastruktur hier nutzt - seine Kundendienstmitarbeiter*innen sind sofort auf der B309 und damit in kürzester Zeit am Weg quer durch Österreich, um die vielen Kunden zu betreuen. Herzlichen Glückwunsch und Chapeau von Seiten des Stadtguts!“ sagt Frau Mag. Zeiner, Geschäftsführerin der Stadtgut Steyr Unternehmensgruppe.



Gebatech bietet einen gebietsumfassenden Kunden- und Störungsdienst in der Gebäudetechnik (Kälte, Klima, Heizung, Lüftung, Brandschutz, Betriebseinrichtung) – von Störungsdienste bis zur Instandhaltung und Reparatur, Wartung, Überprüfung sind alle Leistungen durch den Spezialisten abgedeckt. Das Unternehmen hat sich zudem auf die Installation von Kühl und Kältetechnik für Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereich sowie Klimatisierung von Gebäudekomplexen für Industrie, Gewerbe, Öffentliche Bauten sowie auch Privatbereiche spezialisiert.



Derzeit beschäftigt Gebatech 12 Mitarbeiter und bedient mit seinen Serviceleistungen namhafte Großunternehmen, Hersteller und Einrichtungen in Österreich. Um den Kundenanforderungen Stand zu halten und die Qualität sowie Flexibilität beizubehalten, muss Gebatech nicht nur sein Team vergrößern sondern auch Platz für Lagerflächen, Servicebereiche und Büroräume schaffen, was im Stadtgut Steyr gut möglich ist.