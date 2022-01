Aktuelles

TU-Standort: Stadtchef will Außenstelle in Steyr

STEYR. Bürgermeister Markus Vogl bedauert, dass Steyr nicht als Standort der neuen Technischen Universität (TU) in Oberösterreich ausgewählt worden ist. Wie bereits berichtet, soll die neue Technische Universität für Digitalisierung und digitale Transformation in der Landeshauptstadt Linz im Bereich der Johannes-Kepler-Universität angesiedelt werden ...

Laut Plan wird die neue TU schon im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen. Der Steyrer Bürgermeister möchte, dass Steyr zumindest als Standort einer TU-Außenstelle im Rennen bleibt. Dazu der Stadtchef: „Wir werden alles versuchen, dass Steyr mit einer dislozierten Forschungsstelle Teil der neuen TU wird. Wir haben hier in Steyr viele innovative Firmen, die auf höchsten Niveau in der Forschung tätig sind und so einen wichtigen Beitrag zum neuen TU-Projekt leisten könnten.“