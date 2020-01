Fitness

Info-Tag der Schu­len für Ge­sund­heits- und Kran­ken­pflege

STEYR. Interessierte haben am 24. Jänner 2020 die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das breite Ausbildungsangebot der am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum

angebotenen Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege zu informieren ...



Die richtige Ausbildung zu finden, ist nicht einfach. Deshalb können all jene, die Interesse an

einem Pflegeberuf haben, die Gelegenheit nutzen und sich am Info-Tag der Schulen für

Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Kirchdorf beziehungsweise Steyr am Ausbildungs-

zentrum des Klinikums Steyr vor Ort nicht nur über Ausbildungsinhalte, -voraussetzungen und

Rahmenbedingungen informieren, sondern, angeleitet von den Lehr-Teams, Pflegetechniken

auch selbst ausprobieren.



Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich umfassend über die theoretischen und praktischen

Inhalte der verschiedenen Ausbildungen sowie die Ausbildungs-Voraussetzungen und

Rahmenbedingungen zu informieren. Wem es an diesem Tag nicht möglich ist zu kommen,

kann alternativ auch die Info-Abende an den GuKPS Kirchdorf und Steyr zwischen Februar

und Mai nutzen.



WAS: Info-Tag Pflegeberufe

WANN: Freitag, 24. Jänner 2020, 10.00 bis 16.00 Uhr,

WO: Ausbildungszentrum am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr