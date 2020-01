Fitness

In­fo­abend an der Kran­ken­pfle­ge­schu­le in Kirch­dorf

KIRCHDORF. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Kirchdorf informiert am Dienstag, den 4. Februar 2020, im Rahmen eines Info-Abends über Pflegeausbildungen. Fundierte Auskünfte durch das Team der GuKPS Kirchdorf wird es an diesem Abend im ...

Speziellen über die Ausbildungen „Pflegefachassistenz“ und „Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit“ geben. Die Bewerbungsphase an der Kremstaler Schule für die Fach-Sozialbetreuung/Schwerpunkt Altenarbeit beginnt am 3. Februar 2020, für die Pflegefachassistenz-Ausbildung am 3. März 2020.



Jugendliche, Erwachsene, Eltern sowie BerufsumsteigerInnen und -wiedereinsteigerInnen sind

zum Info-Abend herzlich eingeladen. Vorab mehr Informationen zu den Ausbildungen finden

Interessierte auf www.ooeg.at/bildung



WAS: Info-Abend Pflege-Ausbildungen

WANN: Dienstag, 4. Februar 2020, 18.00 Uhr

WO: Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Kirchdorf