Gudrun Bertignoll: Gesund ernähren und gut essen - ohne starre Regeln und Verbote!

GARSTEN. An sechs Abenden dreht sich in einer kleinen Gruppe alles ums Thema Essen - Energie - Körpergewicht. Mit Genuss ohne Verbote, ein Mal wird auch gekocht! Beginn: 3. Februar, 18 Uhr im Foyer des Veranstaltungssaals Garsten ...

Ohne starre Regeln und Verbote

Ihre Vorlieben werden definitiv berücksichtigt und ganz wichtig: Dieses Programm ist alltagstauglich (kein Extrakochen,,...) und ausgewogen. Wichtig ist zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und welche Nährstoffe benötigt werden, um die Fettverbrennung ideal anzuregen. Sie werden sich selbst beobachten, viel über „richtiges“ Einkaufen (welches Öl kaufe ich, was bedeutet länger frisch bei Milch, Vollkorn....) und ausgewogene Ernährung hören und die positiven Effekte am Körper spüren. Wir werden an 6 Abenden in einer kleinen Gruppe (max. 15 Personen) sehr viel zum Thema Essen – Körper – Gewicht erarbeiten.

Zum Abschluss wird auch noch gekocht. Der Genuss sowie die Freude am Essen dürfen keinesfalls auf der Strecke bleiben. Begrenzte Teilnehmerzahl!

Kosten 194 Euro pro Person exkl. Lebensmittel für den Kochabend. Info & Anmeldung: 0650/8412782 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Termine:

3. Februar 20120 18 Uhr bis 19 Uhr 30

10. Februar 20120 18 Uhr bis 19 Uhr 30

24. Februar 20120 18 Uhr bis 19 Uhr 30

9. März 20120 18 Uhr bis 19 Uhr 30

23. März 20120 18 Uhr bis 19 Uhr 30

6. April Kochabend 17 Uhr bis 20 Uhr

Webtipp: https://www.gudrun-bertignoll.at