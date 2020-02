Fitness

Herzmuskelentzündung – die unterschätzte Gefahr

STEYR. Nach einer Grippe oder einem grippalen Infekt braucht es ausreichend Ruhe und Erholung, um wieder ganz gesund und fit zu werden. Viele Menschen kurieren sich nach einer überstandenen Erkrankung aber nicht richtig aus und steigen trotz Müdigkeit...



und Schwäche schnell wieder ins Berufs- oder Sportleben ein. Doch das birgt ein hohes

Risiko. Der plötzliche Herztod bestätigt, dass eine Herzmuskelentzündung eine ernst

zu nehmende Krankheit ist – junge und sportliche Menschen sind besonders betroffen.

Bei einer infektiösen Herzmuskelentzündung (Myokarditis) siedeln sich Erreger wie Viren oder

Bakterien am Herzen an und lösen dort eine Entzündung aus. Meist gelangen die Viren infolge

einer Grippe oder einer Atemwegsinfektion in den Körper. Die nicht infektiöse Myokarditis wird

dagegen durch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, eine Chemo- oder Strahlentherapie

oder eine koronare Herzkrankheit verursacht.



Keine Frage des Alters

„Die infektiöse Myokarditis kann in jedem Alter und bei jeder gesundheitlichen Verfassung

vorkommen. Besonders häufig tritt sie bei Kindern und Jugendlichen auf sowie im Alter

zwischen 20 und 50 Jahren“, informiert OA Dr. Martin Schuri, von der Abteilung

Innere Medizin 1 am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Betroffene haben oft keine oder nur

unauffällige Beschwerden. Starke und anhaltende Müdigkeit, Schwäche und Schwindel sind

erste Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung. Auch wer an uncharakteristischen

Brustschmerzen oder einem unregelmäßigen Herzschlag leidet, sollte diese Symptome

medizinisch abklären lassen. Im PEK Steyr stehen neben speziellen Laborparametern

auch die Echokardiografie (Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall) sowie

die Kardio-Magnetresonanztomographie zur Verfügung.



Grippe schlägt sich auf das Herz

Eine Myokarditis kann schwere Schäden am Herz verursachen, besonders wenn Erkrankte

sich nicht ausreichend schonen oder bereits Vorerkrankungen am Herz bestehen. Die Folgen sind Herzrhythmusstörungen oder eine chronische Herzschwäche.

Beide Erkrankungen können die Lebenserwartung reduzieren. Im schlimmsten Fall kommt es

zu einem plötzlichen Herztod.



Nicht zu früh mit dem Sport beginnen

Die Herzmuskelentzündung wird medikamentös behandelt, viel Ruhe und körperliche

Schonung sind jedoch ebenfalls unbedingt notwendig. Sport- und Ausdauertraining muss in

dieser Phase ebenso vermieden werden wie körperliche Arbeit im Beruf. OA Dr. Martin Schuri

erklärt: „Sportliche Menschen wollen nach einer Erkrankung möglichst schnell wieder mit dem

Training beginnen, weil sie eine lange Pause stark zurückwirft. Aber eine verschleppte oder

nicht richtig auskurierte Grippe darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Während

der Erholungsphase – die in der Regel genauso lange dauert wie die Erkrankung – sollten

Patientinnen und Patienten auf jegliche Anstrengung verzichten.“ Bei einer diagnostizierten

Myokarditis sollte sechs Monate lang kein Ausdauersport ausgeübt werden, bis sich die

Herzfunktion wieder komplett erholt hat. Körperliche Aktivität sollte generell nur nach ärztlicher

Absprache erfolgen.



Wie schützt man sich?

„Die beste Prävention gegen eine Herzmuskelentzündung ist die vollständige Ausheilung der

ursächlichen Erkrankung. Bei Grippe oder Fieber hat Bettruhe daher oberste Priorität“,

betont der Experte.