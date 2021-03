Fitness

Fitness zu Hause

STEYR: Natürlich träumt jede Person, die sie um ihre Gesundheit kümmert, vom Training im Fitnessstudio, aber leider braucht man viel Zeit dafür. Wenn Sie den Kauf eines Abonnements jedoch nicht vorhaben, aber fit und schlank sein möchten, ...

... dann erklären wir Ihnen in diesem Artikel, was Sie für ein Heim-Fitnessstudio kaufen sollen und mit welchen Übungen Sie am besten beginnen sollten.



Kaufen Sie Ausrüstung

Um richtig zu trainieren, reicht zunächst ein Mindestsatz aus, der aus einem Fitnessball, einer Matte und Hanteln besteht. Mit diesem Gerät können verschiedene komplette Heimtrainings durchgeführt werden. Wenn Sie Abwechslung wünschen, holen Sie sich ein Gummiband, eine Kettlebell, einen Expander, einen Medizinball, eine Körperstange, eine horizontale Stange usw. So fällt es Ihnen viel leichter, zu Hause mit dem Training zu beginnen.



Machen Sie grundlegende Übungen

Belasten Sie Ihren Körper nicht mit schwerer körperlicher Aktivität. Beginnen Sie mit einfachen Übungen, die zunächst auch ohne Gewicht durchgeführt werden können. Auf diese Weise wird sich der Körper anpassen und auf ernstere Aktivitäten vorbereitet sein. Grundlegende Übungen umfassen Ausfallschritte, Liegestütze, Drehen, Vorwärtsbiegen usw. Übrigens können Sie Liegestütze von Ihren Knien machen. Wenn es auch auf Knien schwer ist, machen Sie die folgende Übung: Nehmen Sie eine Bauchlage ein, senken Sie sich auf den Bauch, heben Sie Ihre Arme und Beine an, kehren Sie dann Ihre Beine und Arme zurück und nehmen Sie eine Plankenposition mit weit auseinander liegenden Armen ein, senken Sie sich runter und wiederholen Sie die Übung.



Wählen Sie das richtige Gewicht

Wenn Sie noch nie Sport gemacht haben, dann müssen Sie Ihre körperlichen Fähigkeiten nicht überschätzen und sofort schwere Hanteln nehmen. Die ersten Übungen werden am besten ohne Belastung durchgeführt. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, bereit zu sein, mit freien Gewichten zu arbeiten, müssen Sie verstehen, welches Gewicht für Sie optimal ist. Das optimale Arbeitsgewicht liegt vor, wenn Sie die Belastung der Muskeln am Ende während der letzten zwei oder drei Wiederholungen spüren und sich die Technik zur Durchführung der Übung nicht ändert.



Erhöhen Sie die Belastung schrittweise

Machen Sie alle Übungen, für die Sie sich entscheiden, in 2-3 Versuchen mit 14-16 Wiederholungen. Erhöhen Sie die Anzahl der Versuche nur, wenn es für Sie sehr einfach wird. Das geschieht normalerweise nach zwei bis drei Wochen. Wenn Sie heute zum Beispiel nur Kniebeugen gemacht haben, fügen Sie in zwei Wochen Ausfallschritte hinzu. Dann komplizieren Sie die Übungen selbst: Es gibt eine große Anzahl von Variationen von Kniebeugen - mit einer engen Haltung, Lagen und Ausfallschritten - Gehen, Rückwärtsfahren usw.



Vergessen Sie nicht den Bauchstütz

Man muss gestehen, dass der Bauchstütz nicht so einfach ist, wie er aussieht. Nicht jeder Sportler wird lange den Bauchstütz machen können, geschweige denn eine völlig unvorbereitete Person. Aber geben Sie nicht sofort auf. Machen Sie beim ersten Mal diese Übung so lange wie möglich, auch wenn sie nur fünf Sekunden dauert. Wenn Sie feststellen, dass Sie es nicht mehr aushalten können, senken Sie sich und wiederholen Sie die Übung zwei oder drei Mal fünf Sekunden lang. Und nach ein oder zwei Tagen können Sie problemlos fünf Sekunden aushalten und zehn, dann zwanzig usw. aushalten. Sie werden nicht bemerken, wie leicht Sie eine Minute lang durchhalten können und dann zwei.



Springen Sie nicht ohne Vorbereitung Seil

Wenn Sie Probleme mit Herz, Knien, Wirbelsäule haben oder übergewichtig sind, sollten Sie kein Seil springen. Wenn keine Kontraindikationen vorliegen, ist es wichtig, ein geeignetes Seil zu wählen: Die gefaltete Länge sollte dem Abstand vom Boden zur Achselhöhle entsprechen. Aber das ist nicht alles. Knöchel und Knie müssen unbedingt gestärkt werden. Heben Sie die Zehen an, springen Sie ohne Seil auf ein Bein und dann auf zwei. Und erst wenn Sie feststellen, dass Sie zum Springen bereit sind, ziehen Sie Turnschuhe an (dies ist erforderlich, um Verletzungen zu vermeiden) und beginnen Sie mit dem Training.