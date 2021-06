Fitness

Beweg­ung wie ge­schmiert #20: Heben und Tragen Teil 2

STEYR. Im zweiten Teil unseres Hebe- und Trageprogrammes geht es um die Umsetzung der Grundlagen von Teil 1 in die funktionelle Hebebewegung. Zur Erinnerung: Die richtige Atmung und vor allem die korrekte Bewewgungseinleitung sind für das Wirbelsäulenschonende Heben unbedingt erforderlich ...

Das Video der heutigen 3 Übungen - noch weitgehend ohne zusätzliche Belastung - zeigt euch den Übergang von den Basisübungen aus Folge 19 zu einem natürlichen Hebemuster.

Beim Cowboy schult ihr auf spielerische Art und Weise Basisstabilisation und Aufrichtung und kräftigt zusätzlich die Beinmuskulatur. Mit hüftbreiter Beinstellung stützt ihr die Hände in die Taille und beginnt auf dem Ball in sitzender Position wie ein Reiter zu federn. Dieser Wechsel aus Druck und Entlastung ist der richtige Reiz für die Bandscheiben der Lendenwirbelsäule.

Den Dead Lift kennt ihr schon vom Übungsblock eins in der Variante mit dem Stab am Rücken. In der Zwischenzeit solltet ihr – fleißiges Üben vorausgesetzt - in der Lage sein, eure Wirbelsäule automatisch zu stabilisieren. Der Bewegungsrhythmus bleibt der gleiche: Einatmen – Gesäß nach hinten – Oberkörper nach vorne und die Knie etwas beugen – Aufrichten und ausatmen.

Die Ausgangsstellung für die Ausfallschritt-Kniebeuge oder Squat Lunge ist eine große Schrittstellung, bei der das Körpergewicht vom vorderen Bein getragen. Das hintere Bein dient der Gleichgewichtskontrolle. Mit hängenden Armen bewegt ihr nun den Körper nach unten in Richtung Halbkniestand. Kurz bevor das Knie des hinteren Beines den Boden berührt, richtet ihr euch wieder auf. Die Ferse des vorderen Beines darf den Boden nicht verlassen und die Wirbelsäule muss gestreckt bleiben.

Solltet ihr bereits an Beschwerden leiden, die euch das Heben und Tragen unerträglich machen, ist eine fundierte Diagnostik unumgänglich. Allfällige Schäden müssen unbedingt festgestellt werden, um eure individuelle Situation richtig einzuschätzen und euch Schritt für Schritt wieder an die normale natürliche Bewegung heranzuführen. Jede andere Herangehensweise führt langfristig zu noch mehr Problemen. Die Ursache von Beschwerden ist nämlich nicht immer im Schmerzgebiet zu finden und daher ist die Wirksamkeit vieler im World Wide Web herumgeisternde Übungen oft nur von kurzer Dauer. Unser Hebe- und Trage - Programm ist somit nur für alle jene geeignet, die weitgehend beschwerdefrei sind, und vorbeugend für die Vitalfunktionen Heben und Tragen etwas tun wollen.

In der nächsten Folge gehen wir dann an die Kräftigung der Hebebewegung, um auch für schwerere Lasten gewappnet zu sein.

Bewegung wie Geschmiert - Teile 1 - 15 zur Nachlese: