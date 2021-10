Fitness

Beweg­ung wie ge­schmiert #27: Raus aus der Sitzfalle - das volle Programm!

STEYR. Sitzen ist das neue Rauchen, so der Titel eines Buches des amerikanischen Physiotherapeuten, Personal Trainer und Bestsellerautor Dr. Kelly Starrett. Und so dramatisch das auch klingen mag - er hat leider recht ...

75% aller Arbeitsplätze sind in der Zwischenzeit Bildschirm – Arbeitsplätze. Aber damit nicht genug, nutzen wir praktisch jede Gelegenheit um zu Sitzen. Es beginnt morgens beim Frühstück, dann Sitzen wir in der Regel am Weg zur Arbeit und 75% von uns gehen beruflich einer Tätigkeit im Sitzen nach. Wir Sitzen beim Essen, im Kino und Theater, im Fußballstadion, in der Kirche oder mit Freuden in einer geselligen Runde. Selbst beim Sport sitzen wir im Fitnessstudio auf Maschinen oder suchen unser Bewegungsglück beim Radfahren. So traurig es ist – und da ist die Wissenschaft ganz eindeutig und klar – wir Sitzen uns zu Tode.

Selbst die besten ergonomischen Voraussetzungen – Sitzhöhe, Tischhöhe, Bildschirmposition, Lichteinfall etc. – und der beste Bürostuhl ändern wenig an den Folgen des dauerhaften Sitzens.

Was den Bewegungsapparat betrifft, gelten dieselben Risiken leider auch fürs Radfahren oder für Trainingsübungen auf Maschinen im Fitnessstudio. Die positive Wirkung dieser Aktivitäten hinsichtlich Herz-Kreislaufsystem ist zwar unbestritten, aber langfristig leiden unsere natürliche Bewegungsmuster wie Gehen und Laufen. Wer also nach einem anstrengenden Bürotag glaubt seiner Gesundheit mit sitzenden sportlichen Aktivitäten etwas Gutes zu tun, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme züchten, die professioneller medizinischer Hilfe bedürfen.

Unser Ausgleichsprogramm schafft hier gezielte Abhilfe. Die Übungskriterien sind die gleichen wie bei unseren Mobility First Workouts. 1-2min Faszienrollen pro Seite und Muskelgruppe und ein bis zwei Durchgänge Dehnen für je 30-60sec. Bei den Bewegungsübungen startet ihr mit 2x10 Whgen und versucht euch im Laufe der Zeit bis auf 3x20 zu steigern. Schmerz heißt Stop, die tiefe Bauchatmung muss immer möglich sein und die Bewegungsausführung sollte ruhig und kontrolliert erfolgen.

Statisches Sitzsystem oder dynamischer Bewegungsapparat - wofür wollt ihr euch entscheiden?