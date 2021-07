#loveblog_steyr

#loveblog_steyr - Episode 4: Von Frauen, Männern, Liebe, Sex und dem ewigen Ge­schlech­ter­kampf

STEYR. Alles klar ihr Liebenden? Hat die Liebe euch fest im Griff? Seid ihr am Markt oder in festen Händen? #loveblogsteyr ist mit Episode 4 zurück. Bevor wir an Teil 3 anknüpfen, bleibt es mir leider nicht erspart …

#4 love restart - emotionaler Ausnahmezustand Teil 1

kurz zu erläutern, warum der Gefühls-Defibrillator überhaupt so weit aufgeladen werden konnte. Wäre ich in einer Beziehung gewesen, hätten meine moralischen Grundsätze (haltet die Klappe, die gibt es wirklich ;-)) diesen Ladungszustand schon lange vorher unterbunden. War ich aber nicht …

Herbst 2018 - Rückblende

Meine Freundin war einfach nicht mehr glücklich. Ich konnte es sehen, weil das sonst so unwiderstehliche Strahlen in Ihrem Gesicht sich kaum noch zeigte, was mir alleine schon ein untrügliches Zeichen dafür hätte sein müssen, dass etwas nicht stimmte. Ihr Unglück schien sie wie einer dieser billigen Regenmäntel zu umgeben, die man auf Open Air Konzerten verteilt und die noch nie jemandem auch nur annähernd gepasst hatten.

Vor allem aber war es mir unmöglich, ihr Unglück nicht zu fühlen. Wegschauen mochte vorübergehend eine Lösung sein, „wegfühlen“ erwies sich als zu schwierig. Nachdem sie mir dann im September erklärte, dass sie gehen würde, saß ich einfach nur da und sagte kein Wort. Nichts. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange dieser Zustand andauerte. Im schlimmsten Fall dauern solche Momente eigentlich nur zehn, vielleicht fünfzehn Sekunden, dieser fühlte sich an wie der Dreißigjährige Krieg.

Sie muss wohl in diesem Moment gedacht haben, ich sei sprachlos, aber das war ich nicht. Ich hatte mich einfach nur bemüht, die Klappe zu halten. Hätte ich das nicht, hätte ich garantiert versucht sie zum Bleiben zu überreden. Aber als sie da so saß, in ihrem Konzertregenmantel aus Unglück, konnte ich sie nicht aufhalten. Die verletzende Wahrheit war, dass ich sie nicht mehr glücklich machen konnte. Und in genau diesem Moment, der ohnehin schon die Sanftheit einer Wurzelbehandlung zu versprühen schien, wurde mir selbst klar, dass auch ich nicht mehr glücklich war.

In genau diesem gottverdammten beschissenen Moment war plötzlich alles klar. Ich half ihr, ihre neue Wohnung einzurichten, dann kam der Winter …

Wenn langjährige Liebesbeziehungen enden, ist das oft mit viel seelischem Schmerz verbunden. Aber das Ende schafft auch Raum für neue, junge Liebe. Nichts in meinem Leben, war jemals so intensiv und elektrisieren wie junge Liebe und ich bin mir sicher, vielen von euch geht es ähnlich. Darum liebt und lasst euch lieben, seid bereit die Intensität und betörende Zärtlichkeit einer jungen Liebe zu spüren, die knisternde Elektrizität und den Zauber ...

#loveblogsteyr Jeden Sonntag Morgen!

#loveblogsteyr geschrieben von Peter Freyka

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an den Autor.