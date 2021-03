Jobs

STEYR/CHRISTKINDL. Wir im Landespflege- und Betreuungszentrum Christkindl, suchen für unser nettes Küchenteam ab Mai 2021 Unterstützung. Es ist eine Teilzeitstelle mit derzeit 18 Wochenstunden zu besetzen. Ein eigenes KFZ ist empfehlenswert, Deutschkenntnisse mindestens Stufe B1 erwünscht.

Tel.: 050554 69-21000, Mag. Horst Konrad, Direktor oder 050554 69-21081, Fr. Eva Pfaffelmeyer, Küchenleitern.

In der Oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH (OÖG) arbeiten rund 14.500 Mitarbeiter*innen. Die OÖG mit ihren Kliniken und Beteiligungsunternehmen ist mit einem Versorgungsanteil von 54,8 % Oberösterreichs größter Gesundheitskonzern. Das Handeln unserer Mitarbeiter*innen orientiert sich am Nutzen für die Gesundheit und Lebensqualität der oberösterreichischen Bevölkerung. Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen dafür langfristige Job-Perspektiven, die Ausbildung, Leben und Karriere im universitären Umfeld und in den Regionen möglich machen.

Mitarbeiter Küche m/w in Christkindl

Das Landespflege- und Betreuungszentrum Christkindl liegt im nordöstlichen Teil der Marktgemeinde Garsten. Wir sind spezialisiert auf die Pflege und Betreuung von ca. 100 Menschen mit vorwiegend psychischer und/oder neurologischer Beeinträchtigung. Das Angebot reicht von unserer Wohngemeinschaft in Garsten über die Vollbetreuung im Haupthaus bis zu einer Spezialstation für Menschen, die sich im Zustand des Wachkomas befinden. Uns ist es wichtig, für unsere Bewohnerinnen und Bewohner vielfältige Angebote zur Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung anzubieten, um ihnen eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Beschäftigungsausmaß:

Teilzeit

Befristung: Dauerstelle

Einstufung: LD 23

Beschäftigungsbeginn: nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben:

Küchenhilfsdienst

Reinigungstätigkeiten im gesamten Küchenbereich lt. Hygienevorschriften nach HACCP

Mithilfe bei der Speisenzubereitung und-portionierung

Mithilfe im Servicebereich

Mithilfe bei Festen und Veranstaltungen

Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen und technischen Überprüfungen

Teilnahme an regelmäßigen Hygieneschulungen

Unsere Anforderungen an Sie:

Hygienebewusstsein sowie Kenntnisse der Hygienerichtlinien (HACCP-Richtlinien) bzw. Bereitschaft, diese zu erlernen

persönliche und gesundheitliche Eignung (Heben und Tragen von schweren Lasten)

gute Umgangsformen

gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein und Handeln entsprechend des Leitbilds

Erbringung von Wochenenddiensten, Sonn-und Feiertagsdiensten und Bereitschaft für flexible Dienstzeiten

Belastungsfähigkeit/Flexibilität

Bereitschaft zur Aus-und Weiterbildung

Bereitschaft zu Supervision/Teamentwicklung/aktive Konfliktbewältigung

Erfahrung im Küchenbereich erwünscht

Unser Angebot an Sie:

Mitarbeit in einem kollegialen und wertschätzenden Team

Weitere Informationen: Es werden nur Bewerbungen in das Aufnahmeverfahren miteinbezogen, die den allgemeinen Aufnahmevoraussetzungen entsprechen und die erforderlichen Unterlagen beinhalten: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Dienstzeugnisse, Beschäftigungsbewilligung.

Ihr Kontakt: Mag. Horst Konrad, MSc., Direktor, 050554 69-21000 oder 050554 69-21081, Fr. Eva Pfaffelmeyer, Küchenleitern.

