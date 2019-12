Kultur & Society

Frie­dens­licht der Feu­er­wehr Mü­nich­holz für den klei­nen Ben

STEYR. Wie so oft im Jahr stellt sich die Feuerwehr Steyr auch am Heiligen Abend in den Dienst der guten Sache. Am Dienstag, 24. Dezember, kann man sich zwischen 7 und 16 Uhr das Friedenslicht im Feuerwehrhaus Münichholz abholen. Es werden auch selbstgebaute Holzlaternen um 12 Euro ...



verkauft. Älteren und kranken Mitmenschen wird das Friedenslicht kostenlos nach Hause gebracht.

Anmeldung unter Tel. 07252/73563. . Der Reinerlös aus den Spenden der Friedenslichtaktion des

Löschzugs 5 Münichholz kommt heuer dem 2jährigen Ben aus Reichraming zugute.



Wer ist der kleine Ben?

Ben aus Reichraming ist zwei Jahre alt und leidet seit kurz nach der Geburt an einer schweren Form

der Epilepsie: dem „Westsyndrom“. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Ein Sauerstoffmangel

während der Geburt kann ausgeschlossen werden. Bens Eltern Tamara und Hannes haben sich

genetischen Tests unterzogen – auch daraus konnten keine Schlüsse zur Ursache gezogen werden.

Zu Spitzenzeiten hatte der Bub bis zu drei epileptische Anfällen pro Minute, wochenlang musste die

Familie im Krankenhaus bleiben. Als Ben wenige Wochen alt war, meinten die Ärzte, dass er sein

Leben nur mit einer Sonde und einem Sauerstoffgerät meistern können werde – falls er überhaupt

überleben sollte. Zwei Mal erlitt er als Säugling einen Lungenkollaps. Bens Entwicklung ist durch

seine Krankheit stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Er kann nicht sitzen, nicht sprechen, nicht

kauen und nichts greifen.



Der Krankheitsverlauf des Westsyndroms ist unklar und kann in andere Formen der Epilepsie

übergehen. In den meisten Fällen geht es mit einem Entwicklungsstopp einher und ist nur schwer

einstellbar – wenn überhaupt einstellbar. Zahlreiche Operationen musste Ben bereits über sich

ergehen lassen. Mehrmals hing das Leben des Buben am seidenen Faden.



Kurz vor Bens Geburt hat die Jungfamilie ein Haus gebaut. Die Kinderzimmer befinden sich im

obersten Stockwerk. Da Ben auf einen Rollstuhl angewiesen ist, steht bald ein umfangreicher Umbau

an. Demnächst soll ein Stehtrainer angeschafft werden, ebenso ein spezieller Laptop, den Ben mit

den Augen steuern kann. Der Bub liebt es, zu baden und Musik zu hören. Seine Mutter Tamara ist

gelernte Masseurin und trainiert täglich zwei Stunden mit Ben. Alle zwei Wochen fährt die Familie

mit ihm zur Akupressur nach Wien.

Foto: Peter Röck