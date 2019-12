Kultur & Society

Der VBC-Steyr ist sieg­reich in al­len Al­ters­klas­sen

STEYR. Am Samstag den 15.12.2019 traf der VBC auf VC Wolfurt. Mit einem beherzten jedoch durchwachsenen Spiel konnten die Jungs aus Steyr das Rückspiel für sich entscheiden. Steyr starten gut in die Partie und konnten den ersten Satz mit 25:21 für sich entscheiden. In Satz 2 ...

waren die Jungs von VBC inkonstant, diesen Satz musste sie 19:25 abgeben. Mit einem starken Beginn im 3. Satz konnte mit leichten Vorteilen für die VBC Jungs der Satz mit 25:23 gewonnen werden. Durch viel Kampfgeist wurden die Jungs aus Steyr belohnt. 25:23 für Steyr. Sie holten sich den Sieg.

3:1 (25:21, 19:25, 25:23, 25:23)



Wer war dabei:

Tobias Hiebl, Jonas Mürzl, Daniel Blaimauer, Thomas Baumschlager, Jakob Tiß, Maximilian Schober,

Felix Mayrhofer, Julian Zeiselberger, Michael Pirklbauer, Florian Mairhofer





U14 gewinnt 3 x - Freitag 13.12.2019

Die U14 Jungs des VBC konnten sich in 3 Spielen 3 Siege holen.

Mit viel Einsatz und großer Begeisterung fand am Freitag 13.12. in der HAK in Steyr die

Meisterschaftsrunde der U14 statt.

VBC Steyr - Hausruckvolleys 2:0

VBC Steyr - McDonalds Wels 2:1

VBC Steyr - Union Rohrbach 2:0

Die Steyrer Jungs –

Boris Rechner, Felix Obermayr, Niklas Ludwig, Luca Pavlicek, Nico Pengelstorfer und Kapitän Paul

Mürzl zeigten das sie den Burschen der 2. Bundesliga um nicht nachstehen

U20 gewinnt 2 x und ist somit Tabellenführer

Unsere Jungs der U20 konnten mit einem Sieg gegen UNION VC Esternberg und einen Nichtantritt

von UNION Weberzeile Ried die Tabellenführung fixieren.

Nach dem Sieg der 2. BL gegen Wolfurt waren die Spieler Tobias Hiebl, Jonas Mürzl, Daniel

Blaimauer, Thomas Baumschlager, Maximilian Schober beflügelt und nahmen ihre Motivation ins

Spiel der U20 mit.

Mit dabei waren auch Martin Thaller, Moritz Fößl, Timon Mayer, Paul Simetzberger

VBC Steyr - Union VC Esternberg 3:1

VBC Steyr - UVC Weberzeile Ried im Innkreis 3:0