Ser­vusTV strahlt Sen­dung über Christ­kin­dl aus

CHRISTKINDL. Im Dezember spürt man an jeder Ecke in und um Steyr den ursprünglichen Zauber von Weihnachten. Steyr ist der Ort an dem das Christkind sein Glück findet, heißt es. Denn in dem kleinen Wallfahrtsort in Oberösterreich und seiner Umgebung findet man eine

... der umfangreichsten Krippen-Sammlungen Europa, die wahrscheinlich größte Sammlung von Christbaumschmuck weltweit und Österreichs älteste Schmalspurbahn.



So lautet der Beginn der Beschreibung des Wallfahrtsortes Christkindl auf Servus TV. Noch viel mehr über unsere berühmten Wallfahrtsort erfährt der Zuseher in der Sendung "Hoagascht: Beim Christkindl in Steyr" – mit Conny Bürgler (Sonntag, 22.12., ab 19:45 Uhr auf Servus TV)