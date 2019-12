Kultur & Society

Konzert zum Jahresausklang

STEYR. Im barocken Ambiente des Alten Theaters stimmt das Wiener Ensemble Concilium musicumvunter der Leitung von Christoph Angerer das Publikum auf den Jahreswechsel ein. DasvEnsemble gibt in Steyr am 31. Dezember 2019 zwei Konzerte. Beginn: 17 Uhr und 20 Uhr ...



Unter dem Motto „Tanzmusik aus dem kaiserlichen Wien“ stehen unter anderem Tänze und

Menuette von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven auf

dem Programm. Weiters werden Werke von Franz Schubert, Joseph Lanner, Johann Strauss

(Vater), Johann Strauss (Sohn) und Carl Michael Ziehrer aufgeführt. Das Concilium musicum

ist 1982 gegründet worden, es zählt zu den führenden Ensembles der Wiener Klangkultur.



Karten: 30 Euro, 25 Euro, 20 Euro und 12 Euro bekommt man im StadtService Steyr,

Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und

Trafikplus Trafiken in ganz Österreich (zuzüglich Gebühren); übers Ö-Ticket CallCenter: 01 /

96 0 96, www.oeticket.at sowie an der Abendkasse (Ermäßigung mit Ausweis). Senioren- und

Kulturgutscheine werden eingelöst.