Kultur & Society

Zau­ber der Ope­ret­te im Stadt­the­ater

STEYR. Das Operettentheater Salzburg ist am 4. Jänner 2020 um 19. 30 Uhr mit der Operettengala „Zauber der Operette“ im Steyrer Stadttheater zu Gast. Auf dem Programm stehen die schönsten und bekanntesten Melodien aus der Welt der Operette. Dazu werden Tanz-Einlagen ...

des Ballett-Ensembles geboten.



Karten: Abo IA, IB 1C; Restkarten zu 38 Euro, 31 Euro, 23 Euro und 16 Euro bekommt man

im StadtService Steyr, Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket

Vorverkaufsstellen und Trafikplus Trafiken in ganz Österreich (zuzüglich Gebühren); übers

Ö-Ticket CallCenter: 01 / 96 0 96, www.oeticket.at sowie an der Abendkasse (Ermäßigung

mit Ausweis). Senioren- und Kulturgutscheine werden eingelöst.