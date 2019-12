Kultur & Society

Würstelstand vor dem Rathaus schließt nach 43 Jahren

STEYR. 43 Jahre lang hat die Familie Weißengruber ihren Würstelstand auf dem Stadtplatz betrieben. Kurz vor Weihnachten hat Ulrike Weißengruber vor dem Rathaus die letzten Portionen Würstel serviert, ihr Würstelstand ist nun geschlossen ...

Bürgermeister Gerald Hackl und Vizebürgermeister Wilhelm Hauser kamen zum Abschied zu Besuch und überreichten als Dankeschön Blumen und das Steyrer Bummerl, ein spezielles Freundschaftsgeschenk der Stadt Steyr.

21 Jahre lang hat Ulrike Weißengruber den Würstelstand auf dem Stadtplatz betrieben und dabei etwa 30 Tonnen Würstel an ihre Gäste verabreicht. Ulrike Weißengruber erinnert sich an viele positive Erlebnisse. „Neunzig Prozent unserer Gäste waren Stammkunden, wir haben auf besonderen Wunsch sogar einmal Spaghetti Carbonara zubereitet“, erzählt sie. Zu den besonderen Höhepunkten zählt für sie auch die Eröffnung des Stegs über die Enns am 11. November 2017.

Begonnen hat die Geschichte des Weißengruber-Würstelstandes vor 43 Jahren mit Kurt Weißengruber, dem Schwiegervater von Ulrike. Er hat den Betrieb nach 22 Jahren an seine Schwiegertochter übergeben. Der Würstelstand vor dem Rathaus wird voraussichtlich nach dem Dreikönigs-Fest von der Gastronomin Dora Martinz weiterbetrieben.