Kultur & Society

Friedens­licht: e-steyr spendet 200 Euro für den kleinen Ben

STEYR. Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit, sammelt die Freiwillige Feuerwehr Spenden im Rahmen der Friedenslicht-Aktion. In diesem Jahr geht das Geld an die Familie Wögerbauer und den kleinen Ben aus Reichraming ...

Das "Friedenslicht aus Betlehem" ist eine Spendenaktion mit dem zu teilenden Licht als spezielles Zeichen, die 1986 durch Helmut Obermayr vom oberösterreichischen Landesstudio des ORF ins Leben gerufen wurde. Heute ist das ORF-Friedenslicht aus Betlehem in mehr als 30 europäischen Ländern zu einem neuen Weihnachtsbrauch geworden.

"Wir freuen uns, im Rahmen dieser wunderschönen Aktion einen kleinen Beitrag zu leisten, und unsere Spende traditionell hier beim Löschzug 5 in Münichholz an die Familie Wögerbauer und den kleinen Ben zu übergeben", so Daniel Ramoser von e-steyr.

Schwere Form von Epilepsie

Ben ist zwei Jahre alt und leidet an einer schweren Form der Epilepsie, dem sogenannten "Westsyndrom". Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Bens Eltern Tamara und Hannes Wögerbauer haben sich genetischen Tests unterzogen, doch auch daraus konnten keine Schlüsse zur Ursache gezogen werden. Zu Spitzenzeiten hatte der Bub bis zu drei epileptische Anfälle pro Minute.

Kurz vor Bens Geburt hat die Jungfamilie ein Haus gebaut. Die Kinderzimmer befinden sich im obersten Stockwerk. Da Ben auf einen Rollstuhl angewiesen ist, steht bald ein umfangreicher Umbau an. Demnächst soll ein Stehtrainer angeschafft werden, ebenso ein spezieller Laptop, den Ben mit den Augen steuern kann. Der Bub liebt es zu baden, und Musik zu hören. Seine Mutter Tamara ist gelernte Masseurin und trainiert täglich zwei Stunden mit Ben. Alle zwei Wochen fährt die Familie mit ihm zur Akupressur nach Wien.