Kultur & Society

Live-Reportage: Irland - Zauber der grünen Insel

STEYR. Irland verzaubert den Reisenden. Mit Sagen und Mythen, mit keltischen Burgen und uralten Klöstern. Aber auch mit seiner Landschaft. Grandiose Berge, schroffe Felsenküsten, spektakuläre Klippen, kilometerlange Sandstrände ...

und einsame Buchten gilt es zu entdecken. In brillanten Fotografien hat Fotojournalist Heiko Beyer die Schönheit Irlands eingefangen.

Was ist es, das den Reiz und die Faszination dieser Insel ganz im Westen Europas ausmacht? Sind es die Landschaften, die sanft geschwungenen Hügel, deren Grün intensiver zu leuchten scheint als irgendwo anders? Oder verzaubert die Mystik der Geschichte, die in uralten Steinzeitgräbern, keltischen Burgen und klösterlichen Stadtbefestigungen vielerorts präsent ist? Heiko Beyer ist nach Jahren des Reisens in Irland zu dem Schluss gekommen: Es ist alles zusammen – und noch viel mehr!

Die Leidenschaft für Irland beginnt mit dem ersten Einatmen irischer Luft und endet nie. Das Land am Rande von Europa hat sich trotz der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung seine Ursprünglichkeit bewahren können. Und nach wie vor gilt: Die grüne Insel verzaubert! Portrait: Heiko Beyer ist seit mehr als fünfundzwanzig Jahren als Fotojournalist, Produzent und Vortragsreferent tätig und lebt im fränkischen Erlangen.

Mit seinen abendfüllenden Live-Multivisionen ist er mit bis zu hundert Auftritten pro Jahr auf den Bühnen des deutschsprachigen Raums unterwegs. Heikos aufwändig gestalteten Reportagen zeichnen sich neben brillanter Fotografie und packenden 4k-Filmaufnahmen durch ihre Dramaturgie, speziell komponierte Musik und die einfühlsame und gleichzeitig humorvolle Erzählweise aus.

IRLAND - Zauber der grünen Insel

Eine LIVE-Reportage von Heiko Beyer

WANN: Do, 9.1.2020, Beginn 19:30h

WO: City Kino Steyr, Stelzhamerstr. 2b, 4400 Steyr

KARTEN: City Kino Steyr, Buchhandlung Ennsthaler, Bergwerk Mountain Store Infos & Reservierung: http://allesleinwand.at/steyr/