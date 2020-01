Kultur & Society

18. Jänner: Johnny Rockers LIVE im Café Pavillon

STEYR. Die Johnny Rockers, bekannt vom Schmankerlmarkt am Steyrer Stadtplatz, sind am Samstag, 18. Jänner, ab 19 Uhr zu Gast im Café Pavillon in Münichholz. "Rock'n Roll is King", so lautet das Motto drei Burschen, ...

die jeder Party einen ordentlichen Drive verpassen.

Hochwertige Unplugged-Covermusik

Das sympathische Trio Christian Germ, Michael Schmid und Jochen Reidinger überzeugt durch musikalische Kompetenz, Versatilität und Lebendigkeit in der Darbietung von Stücken aus den Genres Pop, Rock, Oldies und Austropop. Der Auftritt der Formation, der vor einer perfekt abgestimmten Geräuschkulisse, ohne Schnickschnack und reduziert auf das Wesentliche stattfindet, wird für die Zuhörer zu einem Unplugged-Erlebnis der Spitzenklasse.

Johnny Rockers sind eine Band mit breitgefächertem Repertoire, das Pop und Rock-Hits, Oldies, aktuelle Chart-Nummern, klassische Austropop-Songs und Stimmungslieder umfaßt, klanglich in erdigem Unplugged-Sound eingebettet und manchmal auf interessante Art und Weise umarrangiert.

Ein Musikgenuß den man nicht verpassen darf!

WANN: 18. Jänner 2020, 19 Uhr

WO: Café Pavillon, Hans-Wagner-Straße 6, 4400 Steyr