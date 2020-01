Kultur & Society

leaving­home­funktion: Auf dem Landweg nach New York

STEYR. Fünf Freunde, zweieinhalb Jahre und die Suche nach einem Landweg von Berlin nach New York City. Dies ist eine außergewöhnliche Geschichte über Abenteuer, Freundschaft, Glück und Unglück - ein unglaubliches Roadmovie, das die Lachmuskeln der Zuschauer strapaziert …

Im ständigen Kampf gegen Wind, Wetter und russische Technik machte sich das Künstlerkollektiv auf den langen Weg. Ihre klapprigen Ural-Motorräder sorgten mit zahllosen Pannen für ein gemächliches Vorankommen – beste Voraussetzungen, um mit Land und Leuten in Kontakt zu kommen. 40.000 Kilometer tuckerten die Fünf über endlose Holperstraßen, wüste Waldwege, durch tiefe Sümpfe und reißende Flüsse immer Richtung Osten.

Sie überwanden die «Road of Bones», standen in Kasachstan vor Gericht und irrten durch die mongolische Steppe. Den sibirischen Fluss Kolyma befuhren sie 1600 Kilometer bis zur Mündung per Floß - angetrieben von den Motoren ihrer Maschinen. Nach der Beringstraße ging es durch Alaska, Kanada und USA bis zum Ziel ihrer abenteuerlichen Reise.

WANN: 23. Jänner 2020, 19:30 Uhr

WO: Citykino Steyr, Stelzhamerstraße 2b, 4400 Steyr

TICKETS: City Kino Steyr, Buchhandlung Ennsthaler, Bergwerk Mountain Store

RESERVIERUNG: http://allesleinwand.at/steyr/