Löschzug 3: Traditioneller Ball am 25. Jänner 2020 in Gleink

GLEINK. Am 25. Jän. 2020 wird in Gleink wieder der rote Teppich ausgerollt. Der Löschzug 3 der Freiwilligen Feuerwehr Steyr darf Sie wieder zum Feuerwehrball nach Gleink einladen. Die Feuerwehrfrauen und -männer geben sich alle Mühe, um den Gästen wie immer eine unvergessliche Ballnacht zu bieten ...

Unsere Gäste aus den vergangenen Jahren können das sicher bestätigen!



Bereits am Martinimarktwochenende haben die Vorbereitungen für die diesjährige Eröffnungsperformance begonnen. Sechs Paare, bestehend aus Mitgliedern der Feuerwehr Gleink, schwingen bis dorthin jedes Wochenende mit ihren Partnerinnen und Partnern das Tanzbein um die Choreografie zu perfektionieren.



Für den nötigen Schwung sorgt heuer die bekannte Band X-Dream, das Repertoire reicht von klassischer Tanzmusik bis hin zu den echten Partyhits für die spätere Stunde.



Als spezielles Highlight werden unsere Gäste mit einer Mitternachtseinlage begeistert. Wir laden Sie somit herzlich zum Ball 2020 am 25. Jänner 2020 in die Veranstaltungshalle Gleink ein. Auf zahlreiches Kommen freut sich der gesamte Löschzug 3 Gleink!



Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Karten: Vorverkauf € 14.- / Abendkassa € 17.-



Karten sind bereits bei den Kameraden des LZ 3 erhältlich, des Weiteren können Karten bei Bader Stefan, Tel. Nr. 0676 70 27 114 und Schlader Hansjörg, Tel. Nr. 0676 5564 254 erworben werden.



Der Löschzug 3 freut sich auf Ihren Besuch.