Jung­ge­blie­be­ne sa­gen je­den Mo­nat „Hello Again“ beim 5-Uhr-Tee

STEYR. Der 5 Uhr Tee kehrt zurück. Es muss nicht die Tanzfläche in der Disko sein, auch nicht das

stark frequentierte Parkett bei einem Ball. Am Mittwoch, den 22. Jänner gibt es ihn wieder – den 5 Uhr Tee. Wir laden sie um 17.00 Uhr in das ...

Gasthaus Zöchling in Münichholz ein. Während DJ Petzi Tanzmusik für Standard-Tänze und mehr auflegt, können alle Tanzbegeisterten im großen Saal des Mehrzwecksaals nach Lust und Laune das Tanzbein schwingen. Der 5-Uhr-Tee findet ab sofort einmal im Monat im Gasthaus Zöchling in Münichholz und im JUKUZ Tabor statt.



Der Eintritt ist frei. Es sind bereits weitere Veranstaltungen geplant und zwar im



Gasthaus Zöchling Münichholz: 22.01, 19.02, 18.03, 22.04, 20.05, 24.06, 23.09, 21.10, und 18.11 2020.



JUKUZ Tabor: 12.02, 04.03, 08.04, 06.05, 03.06, 02.09, 07.10, und 04.11, 02.12 2020.



Vorbeikommen und das Tanzbein schwingen, oder einfach nur die Musik genießen.