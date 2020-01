Kultur & Society

Boogie-Woogie-Verein in Reich­ra­ming aus der Tau­fe ge­ho­ben

REICHRAMING. Tanzen fördert rhythmische und koordinative Bewegungsabläufe. Tanzen ist Bewegung bis hin zur sportlichen Betätigung. Tanzen bietet den Rahmen für ein geselliges Miteinander und macht Spaß. Dieser Überzeugung sind auch die fünf tanzbegeisterten Vereinsgründer/innen...

Ein Handwerkzeug mitgeben, sauber führen und die Musik interpretieren, sind die Lernziele des Trainerteams: „Wir werden aktuelle Boogie-Trends aufgreifen, um am Puls der Zeit zu bleiben.

Der Beginnerkurs startet am Mittwoch, 12. Februar, um 19:15 Uhr im Vereinslokal Ortbauerngut Aglas in Reichraming; mit anschließenden 14-tägigen Trainings an geraden Wochen. Das nächste Fortgeschrittenen-Training beginnt am Dienstag, 28. Jänner, um 19:15 Uhr und findet jeweils 14-tägig an ungeraden Wochen statt. „Ob Beginner oder Fortgeschritten – alle sind in unserem neuen Verein willkommen“, so die Obfrau Tamara Hoflehner und freut sich auf zahlreiche Teilnehmer/innen bei den beginnenden Kursen und Trainings.