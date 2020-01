Kultur & Society

Al­ten­heim- Mit­ar­beiter Do­mi­nik Wat­zer als „Pfle­ger mit Herz“ aus­ge­zeich­net

STEYR. Die Auszeichnung „Pfleger mit Herz“ für Dominik Watzer löste in den Alten-und Pflegeheimen Steyr (APS) große Freude aus. Die Auszeichnung bestätigt aber auch die gute Arbeit, die in den drei Steyrer Alten-und Pflegheimen geleistet wird ...

In einem feierlichen Akt am vergangenen Mittwoch (22. Jänner 2020.) wurde APS-Mitarbeiter

Dominik Watzer als einer von drei Oberösterreichern mit dem Preis „Pfleger mit Herz“ ausgezeichnet.

Bei dieser Auszeichnung handelt es sich um eine bundesweite Initiative des Wiener Städtischen

Versicherungsvereins und der Wiener Städtischen Versicherung unter Beteiligung von Wirtschafts-

und Bundesarbeiterkammer, Erste Bank und Sparkassen. Ziel dieser Initiative ist es, das öffentliche

Bewusstsein für die Pflege zu schärfen und vorbildliche Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen.



Der 24-jährige Fachsozialbetreuer Altenarbeit (FSBA) Dominik Watzer arbeitet seit November 2018

im Alten- und Pflegeheim Münichholz, einem der drei Häuer der Alten- und Pflegeheime Steyr.

Sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Bewohnern ist er besonders beliebt. Auf die Idee diesen

sinnstiftenden Beruf zu ergreifen, kam der gelernte Einzelhandelskaufmann über den Zivildienst. Die

Karriere von Dominik Watzer zeigt sehr anschaulich, dass auch junge Männer durchaus für die Pflege

zu begeistern sind.



„Diese Auszeichnung, zu der wir unserem Mitarbeiter Dominik Watzer natürlich besonders herzlich

gratulieren, ist ein weiterer Beleg für die gute Arbeit in den Steyrer Alten- und Pflegeheimen. Diese

hohe Qualität in unseren Häusern ist zugleich auch unser wichtigstes Markenzeichen, das nicht nur für

unsere Bewohner sondern auch für die Motivation der Mitarbeiter ganz entscheidend ist“, betonen

Bürgermeister Gerald Hackl und Sozialreferent Dr. Michael Schodermayr, die sich ebenfalls einmal

mehr bei den APS-Mitarbeiter für deren hohes Engagement bedanken.

Bildtext: Große Freude nach der Auszeichnung für Dominik Watzer als Pfleger mit Herz. Von

links nach rechts: Bürgermeister Gerald Hackl, Dominik Watzer, Brigitte Schodermayr

(Pflegedienstleiterin Alten- und Pflegeheim Münichholz), Sozialreferent Stadtrat Dr. Michael

Schodermayr und Mag. Albert Hinterrreitner (Leitung APS).