Tolle Stimmung beim Kinderfasching am Tabor

STEYR. Eine riesige Schar an verkleideten Kindern stürmte am Sonntag. 26. Jänner das Jugend- und Kulturzentrum Tabor, als die Kinderfreunde Steyrdorf zum beliebten Kinderfasching luden. Die Veranstalter hatten sich wieder jede Menge lustige Spiele ausgedacht, bei denen die Zeit wie ...

im Flug verging. Zu den Klängen der Zweimann-Kapelle der Kinderfreunde füllte sich die Tanzfläche rasch. Dort fanden sich nicht nur die jüngsten Besucher ein, auch so manche Mami und so mancher Papa wagten ein paar Schritte auf dem Parkett zum Takt der Musik. In die große Schar der Maskierten reihte sich auch Vizebürgermeister Wilhelm Hauser und Gemeinderätin Rosa Hieß ein, der sich mit dem Ortsgruppenleiter Hansi Gelsinger über die gute Stimmung im Saal und die zahlreichen Besucher sichtlich freute. „Ein toller Nachmittag und eine Superstimmung. Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Gelsinger, als er sich mit seiner Helferschar nach dem Fest ans Aufräumen machte.

