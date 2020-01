Kultur & Society

Kein Dinner for One: Eine rauschende Ballnacht in Ulrich

ST. ULRICH. Unter dem Motto „Kein Dinner for One“ hatten die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein und die Sportler vom USV St Ulrich am Samstag. 25. Jänner zu ihrem traditionellen Gemeinschaftsball in den Landgasthof Mayr geladen ... Den Besuchern wurde ein toller Abend mit viel Bewegung, guter Musik, Losglück und feinem Essen geboten. Nach der offiziellen Begrüßung der Gäste durch die Vereine, zog es die selbige schon auf die Tanzfläche. Gut gemischt war die Altersstruktur, der Ablauf locker und die Tanzfreude der Besucher zeigte, dass sich die Organisatoren um die Zukunft dieses Gemeinschaftsballs keine Sorgen machen müssen. Dass Tanzlaune, Schwung und ausgelassene Stimmung bis in die späte Nacht anhielten, war vor allem der Live-Musik von "REALINSTINCT" und der exzellenten Musikmischung von DJ KOGSI an den Turntabels zu verdanken. Auch das Team vom LGH Mayr hat mit Köstlichkeiten und unermüdlichem Einsatz wiederum dazu beigetragen, dass die Ballbesucher gestärkt bis in die Morgenstunden durchhielten. Mehr Fotos ...