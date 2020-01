Kultur & Society

Extended Festival er­öff­net mit Welt­li­te­ra­tur

STEYR/WIEN. Das EXTENDED FESTIVAL findet von 9. Februar bis 25. April 2020 in Steyr und Wien statt. Zur Eröffnungsmatinée – in der SchlossTonne im Herzen von Steyr – lesen die Film- und Theaterschauspielerin Nicola Trub und der Mehrspartenkünstler Hapé Schreiberhuber Texte ...

von Antoine de Saint Éxupery und Nobelpreisträger Albert Camus. Karge, berührende Worte, karges Bühnenlicht und anachronistische Diaprojektion von algerischen Wüstenfotos, lassen die lebensbedrohlichen Bedingungen in der Sahara erahnen, in der nur ein einziges Wort den Sandsturm erhellt: Menschlichkeit!

Extended Festival

Programm 09.02.–25.04. 2020

Worte aus der Wüste (1939/1957)

Szenische Lesung von A. Camus und A. de Saint Éxupery

mit Nicola Trub und Hapé Schreiberhuber

09.02. 2020 / 11:00 Matinée / Steyr, SchlossTonne / Premiere

09.02. 2020 / 19:30 / Steyr, SchlossTonne

10.02. 2020 / 19:30 / Steyr, SchlossTonne / ausverkauft

11.02. 2020 / 19:30 / Wien, Peterskirche Krypta

„Bevor die Bilder nach Wien gehen”

Kunstausstellung von Hapé Schreiberhuber

Sa 15.02. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

Musikalische Eröffnung von Helmut Schneider (.sax).

Die 10.03. 2020 / Eröffnung 19:00 Uhr

Wien, Sechsschimmelgasse 14, 1090 Wien / Eintritt frei

Musikalische Eröffnung von Anastasia Huppmann (Klavier).

Rusanda Panfili & Teodora Miteva

Violine & Violoncello / Klassik Crossover

Sa 14.03. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

Das Lächeln am Fuße der Leiter

von Henry Miller (1948)

Szenische Lesung mit Rusanda Panfili (Violine) und Hapé Schreiberhuber / Premiere

So 15.03. 2020 / 11:00 Uhr Matinée / Steyr, SchlossTonne

So 15.03. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

Mi 11.03. 2020 / 19:30 / Wien, Peterskirche Krypta

a piacere / Jazztrio

Gerald Selig (saxes, clarinets, flutes)

Andreas Mayerhofer (piano, keyboards)

Gerald Endstrasser (percussion)

Sa 18.04. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

Die Wand von Marlen Haushofer (1963)

Im Gedenkjahr zum 100. Geburtstag und 50. Todestag

Theater-solo mit Dorothee Hartinger (Burgtheater)

Sa 25.04. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, Altes Theater

Kartenverkauf:

Telefon +43 650 5922322

extended.at

oder

styraburg.com