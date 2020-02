Kultur & Society

Bella Don­na: Kri­mi­ko­mö­die im Stadt­the­ater

STEYR. Die Krimi-Komödie Bella Donna steht am 13. Februar 2020 um 19. 30 Uhr im Steyrer Stadttheater auf dem Spielplan. Die Rolle der erfolgreichen Kochbuch-Autorin Carmen Wolf, die ihre Liebhaber pünktlich im Zweijahres-Takt wechselt, spielt die Kabarettistin Gabriela ...

Benesch. Die Schauspielerin ist auch aus TV-Produktionen bekannt, wie etwa „Vier Frauen und ein Todesfall“, „Der Bulle von Tölz“ oder „Tatort“.



