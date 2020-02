Kultur & Society

Neue Stey­rer Er­leb­nis-Spa­zier­gän­ge im Fe­bru­ar

An den kommenden beiden Samstagen finden NEUE Steyrer Erlebnis-Spaziergänge statt: „Steyr am Vorabend der Renaissance“ am Samstag, 15. Februar 2020 um 14 Uhr Kaiser Friedrich III. & Maximilian I. Die wirtschaftliche und bauliche Entwicklung der Stadt Steyr um 1500 ist bis heute Teil des Stadtbildes, ...

die als eine der führenden Städte Österreichs immer im Mittelpunkt des Interesses der Herrscher dieser bewegten Zeit stand.





„Das Steyrer Münster“ am Samstag, 22. Februar 2020 um 14 Uhr

Die Stadtpfarrkirche wurde nach den Plänen des Wiener Dombaumeisters Hans Puchsbaum ab 1443 erbaut. Erleben Sie die „kleine Schwester des Stephansdoms“ von der Krypta über den Kircheninnenraum und den Dachboden bis hinauf auf den Turm mit atemberaubenden Ausblick.

Treffpunkt jeweils um 14 Uhr vor dem Rathaus

Kosten: € 9,- p. P. / Kinder 6-14 Jahre € 4,- (mit der OÖ Familienkarte kostenlos)

Anmeldung TVB Steyr, 07252/ 53229-0, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!