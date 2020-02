Kultur & Society

Citykino-Premiere: BROT - das Wunder das wir täglich essen

STEYR. Am Do. 13.02. läuft die neue Doku BROT als Österreich-Premiere im Steyrer Citykino in Anwesenheit von Regisseur Harald Friedl und mit Biobäcker Johann Bachleitner aus Weistrach ...

Kein anderes Lebensmittel besitzt in unserer Kultur einen so fundamentalen Stellenwert wie Brot. Doch wissen wir eigentlich, was wir täglich essen? Harald Friedls neuer Dokumentarfilm BROT erzählt von der traditionellen Kunst des Brotbackens, die von engagierten HandwerksbäckerInnen mit neuem Leben erfüllt wird, und von großen Konzernen, die mit modernster Technologie ihrem Industriebrot zu Aroma und Geschmack verhelfen. Vor allem aber zeigt er, was Brot ausmacht und wie sich die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Bedingungen in Brot verkörpern.

WANN: 13 Feb. 2020, 19:30 Uhr

WO: Citykino Steyr, Stelzhamerstr. 2b, 4400 Steyr

Regie: Harald Friedl / Drehbuch: Harald Friedl / Kamera: Helmut Wimmer / Schnitt: Martin Kayser-Landwehr / Musik: Gerald Schuller / Ton: Tong Zhang, Nora Czamler / Produktion: Navigator Film, Lichtblick Filmproduktion / Produzenten: Johannes Rosenberger, Johannes Holzhausen, Constantin Wulff, Carl-Ludwig Rettinger / Mit: Georg Öfferl, Lukas Uhl, Brigitte Öfferl, Walter Öfferl, Hans-Jochen Holthausen, Christophe Vasseur, Daniel Malcorps, Karl de Smedt, Apollonia Poilâne, Martin Häusling, Joëlle Rüegg, Martin Allram, Julien Bourgeois