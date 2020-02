Kultur & Society

Exten­ded Fes­ti­val zeigt Kunst­wer­ke von Schrei­ber­huber

STEYR. Das EXTENDED FESTIVAL zeigt bei seiner 2. Veranstaltung Kunstwerke von Hapé Schreiberhuber. Musikalisch eröffnet Helmut Schneider (.sax) von der legendären Jazzformation Freedom Warriors.



„Bevor die Bilder nach Wien gehen” ist der Titel seiner Einzelausstellung, die in Steyr in der SchlossTonne (Schloss Lamberg Innenhof) kommenden Samstag 15.02. um 19:30 Uhr gezeigt werden. Zu sehen sind Werke seiner freien Malerei und Lithographie. Anschließend werden die Werke auch in Wien am 10. März um 19 Uhr in der Sechsschimmelgalerie (9. Bezirk) gezeigt. Dort eröffnet musikalisch die renommierte Pianistin Anastasia Huppmann. Um Voranmeldung für den Ausstellungsbesuch wird per email ersucht: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Extended Festival

Programm 09.02.–25.04. 2020

______________________________ ______________________________

„Bevor die Bilder nach Wien gehen”

Kunstausstellung von Hapé Schreiberhuber

Sa 15.02. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

Musikalische Eröffnung von Helmut Schneider (.sax).

Die 10.03. 2020 / Eröffnung 19:00 Uhr

Wien, Sechsschimmelgasse 14, 1090 Wien / Eintritt frei

Musikalische Eröffnung von Anastasia Huppmann (Klavier).

______________________________ ______________________________

Rusanda Panfili & Teodora Miteva

Violine & Violoncello / Klassik Crossover

Sa 14.03. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

______________________________ ______________________________

Das Lächeln am Fuße der Leiter

von Henry Miller (1948)

Szenische Lesung mit Rusanda Panfili (Violine) und Hapé Schreiberhuber / Premiere

Mi 11.03. 2020 / 19:30 / Wien, Peterskirche Krypta

So 15.03. 2020 / 11:00 Uhr Matinée / Steyr, SchlossTonne

So 15.03. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

______________________________ ______________________________

a piacere / Jazztrio

Gerald Selig (saxes, clarinets, flutes)

Andreas Mayerhofer (piano, keyboards)

Gerald Endstrasser (percussion)

Sa 18.04. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, SchlossTonne

______________________________ ______________________________

Die Wand von Marlen Haushofer (1963)

Im Gedenkjahr zum 100. Geburtstag und 50. Todestag

Theater-solo mit Dorothee Hartinger (Burgtheater)

Sa 25.04. 2020 / 19:30 Uhr / Steyr, Altes Theater

______________________________ ______________________________

Kartenverkauf:

Telefon +43 650 5922322

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

extended.at