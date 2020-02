Kultur & Society

Faschingsshow Willkommen im APM

STEYR. Am Montag, den 24. Februar um 14:15, ist im Alten- und Pflegeheim Münichholz (APM) der Stadt Steyr heuer wieder Showtime angesagt. Das APM-Team präsentiert die schon traditionelle „Faschings-Play-back-Show“ diesmal gemäß dem Motto „Willkommen im ...

APM“ mit Liedern von Udo Jürgens und dessen Freunden.

Mitten in der Faschings-Kernzeit am Rosenmontag steigt im Alten- und Pflegeheim

Münichholz die ultimative Faschingsshow. Dabei spielen die originell verkleideten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses für Bewohnerinnen und Bewohner, für

Angehörige und Gäste Play-back-Hits und Schlager von Udo Jürgen und dessen Freunden.

Das Programm reicht vom Jürgens-Hit „Mit 66 Jahren“ über „Rivers of Babylon“ bis zu

„Guten Morgen Sonnenschein“. In der Mitte des Programms können alle bei der ebenfalls

schon traditionellen Polonaise mitmachen.



In jedem der drei Häuser der Alten- und Pflegeheime Steyr findet monatlich (ausgenommen

in der Hauptferienzeit) eine Großveranstaltung statt, sowohl für die Bewohnerinnen und

Bewohner der Heime als auch für die Nachbarn in den jeweiligen Stadtteilen, für Besucher

und Angehörige.