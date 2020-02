Kultur & Society

Don´t stop the Music im Stadttheater

STEYR. Eine Tanz-Show der Extraklasse mit den größten Hits aller Zeiten wird am 27. Februar 2020 im Steyrer Stadttheater präsentiert: „Don´t stop the Music“ ist der Titel der Show, die international bekannte Choreographin Maricel Godoy schafft mit ihrem Team eine ...



beeindruckende Präsentation der Entwicklung des Tanzes.



Karten: Abo II. Restkarten zu 38 Euro, 31 Euro, 23 Euro und 16 Euro bekommt man im

StadtService Steyr, Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket

Vorverkaufsstellen und Trafikplus Trafiken in ganz Österreich (zuzüglich Gebühren); übers

Ö-Ticket CallCenter: 01 / 96 0 96, www.oeticket.at sowie an der Abendkasse (Ermäßigung

mit Ausweis). Senioren- und Kulturgutscheine werden eingelöst.