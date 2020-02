Kultur & Society

Motors­portler-Herzen schlagen für Schmetter­lings­kinder

STEYR/BEHAMBERG. Beim diesjährigen Neujahrsempfang lud der Verein IGFC aus Behamberg/Steyr seine 200 internationalen Gäste zur Versteigerung eines Motorsportbildes der Linzer Künstlerin Karin Durstberger sowie zum Spenden zugunsten der „Schmetterlingskinder“ ein ...

Vertreter des Vereines überreichten der Leitung der EB-Akademie im EB-Haus Austria in Salzburg den Betrag in Höhe von Euro 3.000,-. Dieser wird der Erforschung der seltenen dermatologischen Krankheit zu Gute kommen. In Österreich gibt es ca. 500 Betroffene. Das EB-Haus Austria betreut die „Schmetterlingskinder“ mit großem Engagement und setzt sich besonders für die medizinische Betreuung, Forschung und Weiterbildung ein.

Iris Bregulla, MSc, EB-Haus Austria: „Wir bedanken uns von Herzen für diese großzügige Spende für die „Schmetterlingskinder“, die wir wohlbedacht für die Erforschung neuer Therapie- oder sogar Heilungsmöglichkeiten einsetzten werden“.

Obmann Wolfgang Stropek: „Der Verein IG Formel Classic steht für historischen und modernen Motorsport, es ist uns ein großes Anliegen auch karitativ tätig zu sein und unterstützen jährlich beeinträchtigte und kranke Menschen“.

Unten: Das versteigerte Bild der Linzer Künstlerin Karin Durstberger. © Alfred Pech

Darunter: IGFC STEYR/Behamberg. © Leutner