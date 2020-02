Kultur & Society

Zatsch und die Such­staben­buppe

STEYR. Die Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf laden Zatsch und seine Freunde nach Steyr ein und ganz klar, dass Zwerg, Hexe und Riese da mit dabei sind. Am Samstag, 18. April um 16.00 Uhr wird in der Suchstabenbuppe kräftig umgerührt! ...



Gruß - Fuß - Kuss? Stunde - Runde - Hunde? Beim Zwerg Zatsch und seinen Freunden purzeln die

Worte und die Suchstaben, ähm Buchstaben nur so durcheinander. Und was hat es mit dem Besen

der Hexe Ratsch und den Plänen des Riesen Muxelmil auf sich hat, erfährt man in diesem lustigen

Mitmachtheater.

Ein Stück um Verwechslungen, Missverständnisse, aber auch um Freundschaft und ums Füreinander-

da-Sein. Und wenn alle zusammen helfen und mitmachen, löst sich vielleicht der ein oder andere

Zauber auf.

Vorverkauf im Büro der Kinderfreunde Steyr €10,-/Nachmittagskasse €12,-. Für Mitglieder der

Kinderfreunde* €8,- bzw €10,-. *Nur bei Vorlage der Mitgliedskarte