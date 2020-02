Kultur & Society

Faschings-Show im Zeichen von Udo Jürgens

STEYR. Die schon traditionelle „Faschings-Play-back-Show“ im Alten- und Pflegeheim Münichholz (APM) am gestrigen Rosenmontag, Stand im Zeichen von Udo Jürgens und seinen Freunden, ...

wobei die Lieder des Star-Entertainers den roten Faden durch das Programm bildeten. Der APM-Festsaal war bis auf den allerletzten Platz gefüllt.

Die wie immer originell verkleideten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des APM lieferten wieder eine mit zahlreichen Tanzeinlagen und Gags gefüllte Show, die selbstverständlich mit den Aufritt von Udo Jürgens im weißen Bademantel endete. Gestartet wurde hingegen stilecht zum Lied „66 Jahre“, passend mit dem auf seinem Motorrad einfahrenden Star. Neben den zahlreichen Udo-Hits standen unter anderem „Que Sera, Sera“ von Doris Day und Ottos Variante von „La Señorita“ auf dem Programm.

Das Alten- und Pflegeheim Münichholz ist eines der drei Häuser der Alten- und Pflegeheime Steyr (APS), die insgesamt 360 Langzeit- und 15 Kurzzeitpflegeplätze anbieten. In jedem der drei Häuser der Alten- und Pflegeheime Steyr findet monatlich (ausgenommen in der Hauptferienzeit) eine Großveranstaltung statt, sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime als auch für die Nachbarn in den jeweiligen Stadtteilen, für Besucher und Angehörige.