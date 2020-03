Kultur & Society

Stadt­kapelle mit Udo Jür­gens und Mi­cha­el Jackson

STEYR. Die Stadtkapelle Steyr lädt am 15. März 2020 um 10:00 Uhr zum alljährlichen Frühjahrskonzert ins Stadttheater Steyr ein. Unter der Leitung von Mag. Johann

Grabner wird ein vielfältiges Programm zum Besten gegeben. Als Solist des heurigen Konzertvormittag darf die ...

Stadtkapelle Steyr den oberösterreichischen Tenor Martin Kiener willkommen heißen.

Eröffnet wird das Konzert mit dem „Gruß an Malonty“ von Guido Henn. Darauf folgt

die Ouvertüre von Verdis Oper „Nabucco“ und die „Saga“ von Kurt Gäble. „Out of

Africa“ von John Barry und „Dachovská Polka“ von Josef Flegl runden die erste

Konzerthälfte musikalisch ab.



Nach der Pause begrüßt die Stadtkapelle Steyr Sie mit der „Ausseer Fanfare“ von

Gottfried von Freiberg und Sigmund Andraschek in der zweiten Konzerthälfte.

Anschließend wird Udo Jürgens Werk „Die Krone der Schöpfung“ mit Martin Kiener

als Solist zum Besten gegeben. Verabschiedet werden Sie mit dem Song „Heal the

World“ von Michael Jackson.



Es erwartet Sie ein vielseitiges Programm und ein Hörgenuss auf höchstem Niveau!

Karten sind bei den Mitgliedern der Stadtkapelle Steyr, online über www.stadtkapelle-

steyr.at, bei Herrn Schedlberger unter 0699/12470501, bei allen oö.

Raiffeisenbanken und über Ö-Ticket erhältlich.



Ein Tipp: Sichern Sie sich angesichts des großen Andrangs in den Vorjahren Ihre

Karten im Vorverkauf! (VK: € 14.-, TK: € 16.- / 50 % Ermäßigung für Jugendliche bis

zum vollendeten 19. Lebensjahr)