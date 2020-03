Kultur & Society

Buch­präsen­tation Ingrid Brodnig – Über Macht im Netz

STEYR. Die österreichische Journalistin, Publizistin und digitale Botschafterin Ingrid Brodnig stellt im Museum Arbeitswelt am 11. März um 19 Uhr ihr neues Buch ÜBER MACHT IM NETZ vor. Vier Schülerinnen der HLW Steyr organisieren im Rahmen ihrer Diplomarbeit diese

Abendveranstaltung und ermöglichen es ihren Schulkolleginnen, sich schon am Nachmittag

mit der namhaften Expertin auszutauschen.



Sicherheit im Internet ist ein zentrales Thema der Gegenwart und Zukunft. Viele Menschen

sind sich der Gefahren nicht bewusst, sind kaum sensibilisiert für Fake-News und der

Verarbeitung ihrer persönlichen Daten, die sie im Netz preisgeben. Mit ihren Büchern,

Kolumnen und öffentlichen Auftritten sensibilisiert die Digital-Expertin Brodnig seit einigen

Jahren in ganz Österreich und darüber hinaus.



Neues Buch über Machtkonzentration

Im „World Wide Web“ geben mittlerweile die großen Unternehmen wie Facebook, Google

und Amazon den Ton an. Sie erlangen enormen Reichtum und zahlen beinahe keine Steuern.

Rasant arbeiten diese digitalen Riesen an einem Umbau der Gesellschaft: Ganze Branchen

werden durch billigere Arbeitskräfte, Software und Roboter ersetzt. Der Mensch wird zur

gewinnbringenden Datenquelle reduziert. Ingrid Brodnig ist der Meinung, dass sich

Bürgerinnen und Bürger, aber auch staatliche Akteure dagegen wehren müssen. Welchen

Handlungsspielraum sie im digitalen Raum haben, führt sie in ihrem neuen Buch „Über Macht

im Netz“ ausführlich aus. Brodnig teilt an diesem Abend nicht nur persönliche Erfahrungen,

sondern lädt auch zu einer offenen Diskussions- und Fragerunde im Anschluss ein.

DIE REFERENTIN

Ingrid Brodnig ist Journalistin und Publizistin und lebt in Wien. 2015 bis 2017 war sie

Redakteurin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil . Bereits erschienen sind die

Bücher: Der unsichtbare Mensch (2014), Hass im Netz (2016) und Lügen im Netz (2017).

2017 wurde sie zum „Digital Champion“ Österreichs für die Europäische Kommission ernannt

und mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis ausgezeichnet.

INFORMATION ZUR VERANSTALTUNG

Beginn: 19.00 Uhr

Eintritt: VVK 8,– | AK 10,–

Online-Tickets im Ticketshop des Museums auf kupfticket.at . Der Vorverkauf findet während

PRESSEKONTAKT

Museum Arbeitswelt Steyr

Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

07252/77351-14/15

http://museum-steyr.at

der Öffnungszeiten des Museums bis zum Veranstaltungstag um 15.00 Uhr direkt an der

Kassa statt.

Ingrid Brodnig - Foto Ingo Pertramer/Brandstaetter Verlag:

Ingrid-Brodnig_Macht-im-Netz-Cover_Brandstaetter Verlag: