Münichholz Rockt: Heavy Petting LIVE im Cafe Pavillon

STEYR. Am Samstag, 28. März lädt das Café Pavillon in Steyr Münichholz zum nächsten Konzert-Highlight ein: Heavy Petting geigen ab 19 Uhr! Heavy Petting ist, wie der Name ja schon vermuten lässt, ein Freizeitprojekt von drei Musikern, die zu Hause ständig von ihren Frauen geschlagen werden ...

und daher ein bisschen unter's Volk wollen, um selbiges dann mit Ihren Instrumenten musikalisch zu penetrieren. Sie haben sichtlich Spaß auf der Bühne und wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, einen Drink nach dem anderen zu leeren, spielen sie auch mal ein paar Songs. Vorwiegend aus den 80er Jahren und 90er Jahren, alles live & unplugged versteht sich!

WANN: 28. März 2020, 19:00 Uhr

WO: Café Pavillon, Hans Wagner Strasse 4a, 4400 Steyr Münichholz