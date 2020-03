Kultur & Society

Mode­haus Kut­sam lädt zu Mode­­trend­­abenden

OÖ. Ende März und Anfang April finden in den fünf Kutsam Modehäusern die bereits traditionellen Modetrendabende zum Saisonstart mit trendigen Looks für den Frühling und Sommer statt. Das nasstrübe Winterwetter ist vorbei. Der Frühling steht vor der Tür und mit Ihm die neuen ...



Trends für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison. Im Modehaus Kutsam wird der

Beginn der warmen Jahreszeit auch heuer wieder mit den mittlerweile schon traditionellen

Modenschauen eingeläutet.

Mode zum Anfassen

Im Zentrum dieser Abende steht natürlich die Mode. Die neuen Trends werden

alltagstauglich kombiniert und von langjährigen Kunden präsentiert. Die modebegeisterten

Besucherinnen und Besucher können sich inspirieren lassen und neue Lieblingsteile

entdecken. „Wir bieten Mode zum Angreifen und für jeden Typ. Das wollen wir bei unseren

Modenschauen zeigen.“, betont Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam.

Die Modetrendabende finden Ende März und Anfang April direkt in den Kutsam

Modehäusern an folgenden Terminen statt:

St. Valentin am Donnerstag, 26. März um 19 Uhr.

Bad Hall am Freitag, 27. März um 19 Uhr.

Sierning am Freitag, 27. März um 18:30 Uhr.

Kirchdorf am Donnerstag, 02. April um 19 Uhr.

Schwertberg am Freitag, 03. April um 19 Uhr.