Radlader fing in Lagerhalle Feuer

STEYR. Um 07.46 Uhr wurden heute (09. März) die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steyr zu einem Radladerbrand in einer Lagerhalle in Münichholz alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen, so dass es zu ...



keiner weiteren Brandausbreitung in der Halle kam. Die Baumaschine wurde jedoch erheblich

beschädigt.



Zwei Mitarbeiter der Firma wurden vorsorglich vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Steyr gebracht.

Als Brandursache ein technischer Defekt vermutet.



Im Einsatz standen die Löschzug 5 (Münichholz), 3 (Gleink) und 1 (Innere Stadt) der Freiwilligen

Feuerwehr Steyr mit 6 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften.