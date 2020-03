Kultur & Society

Appell der Unfall­chirugen: Haltet die Intensivstationen frei!

OÖ. Immer wieder kommen PatientInnen nach Freizeitunfällen in Oberösterreichs Kliniken. Die MitarbeiterInnen der Unfallchirurgien rufen

deswegen einmal mehr dazu auf, zu Hause zu bleiben. Das schöne Wetter der letzten Tage hat ...

viele Menschen zum Sport in der Natur motiviert.



Rad-, Wander- oder Skitouren waren trotz der Aufrufe, zu Hause zu bleiben,

vor allem bei älteren Menschen beliebte Freizeitaktivitäten. Immer wieder wurden

deswegen auch Unfallopfer in Oberösterreichs Kliniken eingeliefert. „Ein Sturz mit dem

Fahrrad oder beim Skitourengehen kann auch im Krankenhaus und im schlimmsten

Fall auf der Intensivstation enden, und das ist in der derzeitigen Situation fatal!



Genau diese Unfallopfer belegen die jetzt dringend benötigten Kranken- und Intensivbetten“,

so der Unfallchirurg OA Dr. Jürgen Kleinrath aus dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum

Kirchdorf. „Jetzt ist nicht die Zeit für Ski-, Wander- oder Radtouren! Bleiben Sie zu

Hause!“, so der Aufruf der UnfallchirurgInnen.