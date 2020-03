Kultur & Society

HLW Steyr startet erfolgreich in eLearning-Phase

STEYR. Nach der ersten Woche, in der die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernten, wird an der HLW Steyr ein äußerst positives Resümee gezogen. LehrerInnen wie SchülerInnen arbeiten gemeinsam sehr engagiert ...

Die SchülerInnen halten sich an die vorgegebenen Termine für den Online-Unterricht - sie sind pünktlich online und motiviert. Die neue Herausforderung sehen sie auch als Chance für die Zukunft. In ihrem späteren Arbeits- und Berufsleben können sie sagen “JA”, das habe ich schon einmal gemacht, ich weiß wie es funktioniert und ich finde mich damit gut zurecht.

Die Lehrerinnen und Lehrer hatten sich bereits in der Vorwoche intensiv auf diese Phase vorbereitet und profitieren nun von den zahlreichen Schulungsmaßnahmen und der großen Erfahrung der letzten Jahre. Im Unterricht erprobte Tools des eLearnings werden so zum selbstverständlichen Werkzeug des täglichen (Fern-)Unterrichts.

Die Rückmeldungen der Eltern bestätigen die positiven Eindrücke, dass organisiert und strukturiert gearbeitet wird und dass die Schülerinnen und Schüler gut begleitet durch diese Wochen mit vielen neuen Erfahrungen gehen können.

Die aktuelle Krise bestätigt den Weg der HLW Steyr, mit ihren Ausbildungen verstärkt auf die Themen Gesundheit, Digitalisierung und Kultur zu setzen. Die dabei erworbenen Kompetenzen, vor allem auch in den praktischen Unterrichtsgegenständen Küchen- und Restaurantmanagement, Digitalisierungsmanagement und Kulturmanagement, sind wesentliche Beiträge zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen. Mit den Ausbildungen im Gesundheitsbereich, gerade auch in der 3-jährigen Fachschule in Zusammenarbeit mit der Schule für Sozialbetreuungsberufe stellt die HLW Steyr sicher, dass auch zukünftig ausreichend Fachkräfte für den Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stehen.

„Ich bin stolz auf mein gesamtes Team und auf meine Schüler*innen, welche in dieser Situation gemeinsam den Unterricht aufrecht halten und so weiterhin Raum für Entfaltung, getreu unserem Schulmotto, bieten“ meint Direktor Ewald Staltner.

Unten: Direktor Ewalt Staltner vor einem leeren Klassenzimmer. Der Unterricht läuft! Fotos © HLW Steyr.