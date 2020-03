Kultur & Society

Rote Kreuz Steyr-Stadt sagt danke!

STEYR. Das Angebot an Sachspenden für die Bezirksstelle Steyr-Stadt ist großartig. „Wir möchten uns bei allen für Sachspenden, egal ob Mundschutz in Form von Masken, selbstgebackener Gugelhupf oder Hygieneschutzanzügen bedanken“, so Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß ...

Geänderte Erreichbarkeit Sekretariat Bezirksstelle Steyr-Stadt

In dieser außergewöhnlichen Zeit müssen wir unsere Kräfte bündeln und besonders aufeinander Acht geben. Daher ist das Büro Steyr-Stadt seit 24.03.2020 vorübergehend nur noch telefonisch und nur noch von 08:00 - 12:00 Uhr erreichbar.