Steyrer Streetwork-Team im Homeoffice für dich da!

STEYR. In diesen ungewöhnlichen Zeiten ist auch die Jugendarbeit gefordert, sich umzustellen und ihre Angebote an die geltenden Ausgangsbeschränkungen anzupassen. Auch wenn die einzelnen Einrichtungen derzeit nicht persönlich besucht werden können, ...

sind telefonisch, per WhatsApp und über die gängigen Social Media Kanäle erreichbar.

Jugendliche können sich mit allen denkbaren Anliegen an die StreetworkerInnen in Steyr wenden. Das betrifft Fragen zu derzeit geltenden Regelungen, Arbeitslosigkeit, Jobsuche, behördliche Angelegenheiten (Strafen, Anträge, usw.), finanzielle Problemlagen, Wohnen, Stressgefühle durch die derzeitige Situation und vieles mehr. Außerdem gibt es Angebote zum Zeitvertreib und die Möglichkeit sich online zu vernetzen.

Streetwork Steyr hat außerdem eine Plattform ins Leben gerufen, in der sowohl wir mit, als auch die Jungen Menschen untereinander interagieren können. Man findet uns auf Facebook und Instagram unter "Streetwork Steyr 4 you at home". Die StreetworkerInnen des Vereins I.S.I. freuen sich auf eure Kontaktaufnahme per Telefon, whatsapp, snapchat, instagram oder facebook! (Streetwork Steyr Mitte & Streetwork Steyr Resthof).

Natürlich kann man uns weiterhin auch telefonisch erreichen. Hier unsere Kontaktdaten:

Streetwork Steyr-Mitte:

Alfred: 0664 213 83 78

Astrid: 0660 631 20 27

Streetwork Steyr-Resthof: